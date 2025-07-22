В Кинельском районе в ДТП погиб человек

Во вторник, 22 июля, в Кинельском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, около 02:28 на 63 км а/д "Самара-Бугуруслан" водитель автомобиля Haval Jolion выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21140, который двигался с прицепом САЗ 82994. После столкновения водитель Haval не справился с управлением и съехал в кювет.
50-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!