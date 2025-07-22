В Кинельском районе в ДТП погиб человек

Во вторник, 22 июля, в Кинельском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, около 02:28 на 63 км а/д "Самара-Бугуруслан" водитель автомобиля Haval Jolion выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21140, который двигался с прицепом САЗ 82994. После столкновения водитель Haval не справился с управлением и съехал в кювет.

50-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.