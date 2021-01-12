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Экономика и бизнес

Еще два корпуса СПЗ выставлены на продажу

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Земельный участок и два корпуса ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ"), находящегося в последней стадии банкротства, выставлены на продажу за 113,4 млн руб. в последних числах декабря. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Так, единым лотом продаются земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м и два нежилых здания (контора склада и учебный корпус), размеры которых составляют 3,8 тыс. и 3,5 тыс. кв. метров. Все объекты расположены на ул. Калинина, 1 в Самаре.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 18 января до 24 февраля, сам конкурс состоится 26 февраля 2021 года.

Отметим, что в настоящее время в рамках банкротства "СПЗ" на продажу выставлены также два заводских корпуса с землей под ними — корпус № 4 площадью 27 тыс. кв. м и корпус № 6 размером 24,3 тыс. кв. м. Первый объект продается за 174,2 млн руб., второй — за 129,3 млн рублей. Торги планируется провести 27 февраля 2021 года.

ОАО "Самарский подшипниковый завод" — производитель роликовых подшипников. Согласно раскрытым ОАО "СПЗ" сведениям, по состоянию на 5 октября 2020 г. собственником 29,99% акций общества является Игорь Егоров, 30% владеет Игорь Еремкин, 30% — Валерий Пьянов. По данным ИАС Seldon Basis, выручка компании в 2019 г. составила 113,2 млн руб., чистый убыток — 187 млн рублей.

Напомним, банкротство "СПЗ" стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов СПЗ в рамках процедуры в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей.

В конце прошлого года корпус №7 площадью 48 тыс. кв. м и земельный участов под ним размером 34,5 тыс. кв. м были проданы за 161 млн руб. ООО "Инвестиционная недвижимость".

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