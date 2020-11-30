Один из корпусов "СПЗ" продан за 160 млн рублей

Земельный участок и заводской корпус ОАО "Самарский подшипниковый завод", находящегося в последней стадии банкротства — конкурсном производстве, продан за 161,3 млн рублей. Покупателем стало ООО "Инвестиционная недвижимость".

Информация об этом опубликована на Федресурсе. Речь идет о продаже корпуса № 7 площадью 48 тыс. кв. м и земельного участка под ним размером 34,5 тыс. кв. метра.

Согласно сведениям ИАС Seldon Basis, ООО "Инвестиционная недвижимость" зарегистрировано в Самаре чуть более года назад. Основной вид деятельности общества — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Владельцем компании является Зинаида Сычева, генеральным директором — Олег Алимбеков. 2019 г. ООО завершило с убытком в 68 тыс. рублей.

Напомним, ОАО "Самарский подшипниковый завод" — производитель конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников. Согласно раскрытым ОАО "СПЗ" сведениям, по состоянию на 5 октября 2020 г., собственником 29,99% акций общества является Игорь Егоров, 30% — Игорь Еремкин, 30% — Валерий Пьянов.

По данным ИАС Seldon Basis, выручка компании в 2019 г. составила 113,2 млн руб., чистый убыток — 187 млн рублей.

Банкротство "СПЗ" стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов "СПЗ" в рамках дела о его банкротстве в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей.

Конкурсный управляющий общества Алексей Пономарев пытается привлечь к субсидиарной ответственности на 3,59 млрд руб. контролирующих "СПЗ" лиц, в числе которых Вадим Егиазаров и Александр Швидак.