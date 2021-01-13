Более 150 протоколов составлено на самарцев, игнорирующих масочный режим в транспорте

С начала октября 2020 года составлено 155 административных материалов на пользователей городского общественного транспорта, которые не соблюдают масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Контроль за соблюдением масочного режима охватывает все виды городского общественного транспорта. Рейды проводятся, в том числе, в выходные и новогодние праздники.

"Представители профильного департамента, контрольно-ревизионных подразделений предприятий и организаций-перевозчиков, заручившись поддержкой активистов городского штаба Добровольной народной дружины и полицейских города, выходят в рейды в любую погоду", — сообщила пресс-секретарь компании "Самара Авто Газ" Анна Замыцкая.

Она добавила: если в морозную погоду в рейсе выявляют школьников без масок, нарушителей из салона не высаживают, но при этом проводят с ними профилактическую беседу.

"В связи с этим обращаемся к родителям, чтобы они тоже напоминали своим детям о необходимости надевать маски в общественном транспорте, заботились о том, чтобы в портфелях, рюкзаках, сумках всегда были средства защиты органов дыхания. Также не высаживаем тех, кто все-таки надел маску после замечаний контролеров", — подчеркнула Анна Замыцкая.

Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин призвал пассажиров к ответственности.

"Обращаем внимание, что транспортные средства не смогут продолжить движение, пока все пассажиры не будут в масках. За этим, кроме участников рейдов, следят кондукторы и водители. Во всем подвижном составе, задействованном на маршрутах, идет периодическое аудиоинформирование, размещены объявления с телефонами "горячей линии", по которым можно обратиться и по вопросам противоэпидемических мер в транспорте. Все обращения берутся в отработку", — рассказал он.

Если жалоба приходит в адрес того или иного водителя, ему как минимум грозит дисциплинарное взыскание — чаще всего это лишение премии. Так, накануне водитель автобуса маршрута № 2 получил от проверяющих неудовлетворительную оценку, поскольку во время рейса приспустил маску. Только в одном случае — если водительская кабина отделена от пассажирского салона, например, застеклена — допускается отсутствие средства защиты органов дыхания. Кроме того, персонал на линии может понести административное наказание наравне с пассажирами-нарушителями.

Всего с начала октября прошлого года, когда участниками рейдов стали и полицейские, составлено 155 административных материалов. Около 10,8 тысяч человек высажено из наземного общественного транспорта и не допущено в метро из-за отсутствия маски.

По словам Юрия Тапилина, для сопротивляющихся нарушителей предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

"Встречаются нарушители, которые забывают средство защиты дома. И еще реже попадаются люди, категорически не соглашающиеся носить маску. Надеемся, в условиях режима повышенной готовности возымеет действие протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Алгоритм подготовки административного материала несложен: полиция проверяет документы, устанавливает личность нарушителя, указывает, когда, во сколько, в каком подвижном составе какого вида транспорта и на каком маршруте зафиксировано нарушение. Гражданин вправе добавить свои пояснения по данному вопросу. Далее санкции зависят от судебного решения. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей".

Для снижения рисков распространения коронавируса, а также гриппа и других сезонных ОРВИ, организована круглосуточная работа персонала, отвечающего за дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта. С использованием хлорсодержащих растворов все контактные поверхности — поручни, сиденья, двери, валидаторы, а также полы и даже потолки подвергаются усиленной обработке.

Администрация города напоминает горожанам старше 65 лет, что ограничительные меры действуют. В связи с этим рекомендуется по возможности не покидать места проживания, не посещать места массового скопления людей и без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом.