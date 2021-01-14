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Хоккей Спорт

ХК "Лада" на выезде победил "Химик"

ВОСКРЕСЕНСК. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередным соперником "Лады" был подмосковный "Химик", которому волжане проиграли четыре предыдущих матча, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Счет в середине первого периода открыл нападающий "Лады" Максим Капитуров.

В середине матча Капитуров оформил дубль, реализовав большинство — 0:2. Подмосковная команда стараниями самого опытного своего игрока Олега Губина вскоре сократила счет (1:2).

В середине третьего периода Николай Владимиров закрепил преимущество "Лады".

В концовке "Химик" заменил голкипера шестым полевым игроком и сократил счет до минимума (Роман Дюков) — 2:3 победа "Лады".

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