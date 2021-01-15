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Власть и политика

Со 170-летием Самарской губернии регион поздравил глава Кемеровской области Сергей Цивилев

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поздравляет со 170-летием образования Самарской губернии.

"Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления со 170-летием образования Самарской губернии. Ваш регион имеет не только не только богатое культурно-историческое наследие и неповторимую живописную природу, но и является крупнейшим промышленным, транспортным и образовательным центром Поволжья. Но, безусловно, главным богатством вашего края являются жители. Кузбасс и Самарскую область всегда связывали дружеские отношения. Юбилеи, которые в этом году празднуют наши регионы, позволят еще больше укрепить это взаимовыгодное сотрудничество", — считает Сергей Цивилев.

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