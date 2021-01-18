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Самарский детский лагерь "Ракета" пустили с торгов

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставлен на продажу детский оздоровительный лагерь "Ракета", расположенный на 7-й просеке. Торги проводит АО "Сбербанк-АСТ" по контракту с АО "Авиаагрегат", которому принадлежит лагерь.

Фото: sberbank-ast.ru

Земельный участок площадью 46,7 тыс. кв. м и расположенные на нем 32 здания и сооружения общей площадью около 3 тыс. кв. м оценены в 115 млн рублей.

Впрочем, объект экспонируется с лета 2020 г., и процедура торгов за это время проводилась уже дважды, но оба раза не было подано ни одной заявки.

Очередные торги стартовали 11 января. Их итоги планируется подвести 15 февраля.

Лагерь "Ракета", согласно открытым данным, функционировал с 1970-х и был частично заброшен в 90-х, а окончательно закрыт в 2013 году. При этом в СМИ в 2014 г. представители минсоцдемографии Самарской области поясняли, что в ходе переговоров с представителем собственника самарского ДОЛ "Ракета" - ОАО "Авиаагрегат" - установили: после приведения объекта в соответствие с требованиями всех действующих нормативов лагерь продолжит работу".

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