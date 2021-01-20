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В Тольятти пройдет международный марафон по сноукайтингу

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 февраля по 1 марта на ледовой акватории Куйбышевского водохранилища под эгидой IKA пройдет шестнадцатый международный марафон по сноукайтингу "Жигулевское море".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Мировое первенство будет открыто не только для профессионалов и любителей всех возрастов, но и для детей. Самым маленьким участникам подготовят отдельную дистанцию – для максимально безопасных гонок. В планах — проведение самой зрелищной дисциплины сноукайтинга — фристайла.

Тольятти будет принимать международные соревнования IKA (Международная ассоциация кайтбординга) уже третий раз.

Место проведения: Акватория Куйбышевского водохранилища (р. Волга), набережная Автозаводского района г. Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO)

Сроки проведения: с 23 февраля по 1 марта 2021 г. (24 — 28 февраля — гоночные дни).



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