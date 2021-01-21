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Музеи и выставки Культура

В литературном музее пройдет вечер памяти Андрея Романова

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 января, в 16:00, в Самарском литературном музее пройдет вечер памяти Андрея Романова — директора музея с 1992 по 2010 год.


Андрей Романов родился 3 августа 1955 года. До поступления на исторический факультет Куйбышевского университета работал в Областном художественном музее, а после его окончания в 1978 г. — в Куйбышевском литературно-мемориальном музее им. М. Горького. Вместе с матерью он участвовал в разыскании экспонатов для будущего музея А. Н. Толстого, в разработке его концепции, в создании и открытии. После смерти матери в 1992 г. он возглавил музей и был его директором до января 2010 года.

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