В литературном музее пройдет вечер памяти Андрея Романова

В пятницу, 22 января, в 16:00, в Самарском литературном музее пройдет вечер памяти Андрея Романова — директора музея с 1992 по 2010 год.



Андрей Романов родился 3 августа 1955 года. До поступления на исторический факультет Куйбышевского университета работал в Областном художественном музее, а после его окончания в 1978 г. — в Куйбышевском литературно-мемориальном музее им. М. Горького. Вместе с матерью он участвовал в разыскании экспонатов для будущего музея А. Н. Толстого, в разработке его концепции, в создании и открытии. После смерти матери в 1992 г. он возглавил музей и был его директором до января 2010 года.