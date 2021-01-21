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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров ужесточает контроль за питанием в школах губернии

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75-й школе Тольятти и принять меры для исключения подобных случаев.

"Разобраться и не допустить повторения. Провести с руководителями каждого образовательного учреждения профилактические мероприятия, усилить контроль пищеблоков", - поставил задачу глава региона.

Напомним, 20 января у 24 школьников выявлены симптомы кишечной инфекции.

По факту заболевания острой кишечной инфекцией учеников в тольяттинской школе Роспотребнадзором возбуждено дело об административном правонарушении, сотрудники прокуратуры проводят проверку.

По сообщению министерства здравоохранения региона, все дети чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома. В образовательной организации проведена масштабная проверка, сделано более 30 смывов, взяты пробы как сырья (молоко, мясо), так и готовой продукции. Все школьники, которые учились в первом корпусе, с 1 по 11 класс с 18 января переведены на обучение с применением дистанционных технологий до окончания всех мероприятий.

"Мы не можем сейчас говорить о причинах столь массового заболевания ребят, но я убежден: по завершении всех проверок будут определены источник инфекции и специалисты, допустившие ее распространение. Для нас это принципиально важно. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поручил нам незамедлительно и тщательно разобраться в проблеме, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. -  Специалисты министерства образования и науки Самарской области  совместно с  администрацией Тольятти и надзорными органами сделают все возможное, чтобы впредь не допустить подобных случаев".

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