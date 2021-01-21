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По факту заражения тольяттинских школьников возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту отравления детей в школе № 75 в Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, что 20 января у 24 школьников выявлены симптомы кишечной инфекции.

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура Комсомольского района Тольятти организовала проверку по данному факту. К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

В настоящее время дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Все обучающиеся корпуса переведены на дистанционное обучение.

Прокурорской проверкой установлено, что школой и предприятием, осуществляющим организацию питания в образовательной организации, оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В связи с изложенным прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

Гид потребителя

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