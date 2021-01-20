В тольяттинской школе ученики заразились кишечной инфекцией

В пятницу, 15 января, в департамент образования администрации Тольятти поступила информация о симптомах кишечной инфекции у учащихся корпуса №1 школы №75. Общее количество заболевших - 24 человека. Об этом сообщили в городской администрации.

Чтобы выяснить причины случившегося, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Всех детей обследовали. Сейчас они чувствуют себя хорошо. По результатам бактериологического исследования у одного ученика выявлена норовирусная инфекция (разновидность ротавируса), остальные анализы еще не готовы.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали школьный пищеблок и взяли пробы сырья и готовой продукции за неделю, а также смывы с посуды и контактных поверхностей.

С 16 по 17 января в школе провели усиленную санобработку и дезинфекцию.

Сейчас деятельность корпуса №1 приостановлена.

Прокуратура Тольятти организовала проверку по факту распространения кишечной инфекции. Кроме того, в Автозаводский районный суд направлено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что по факту случившегося начата доследственная проверка.