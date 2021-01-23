Сельские больницы получили 26 новых автомобилей

В пятницу, 22 января, центральные районные больницы губернии получили 26 новых автомобилей. Обеспечение медучреждений транспортом - одна из задач модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась в России в этом году и продолжится до 2025 года.

В Самарской области развитие первичного звена здравоохранения находится на особом контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Для улучшения качества оказания медпомощи, в том числе в регионе обновляют автопарк преимущественно центральных районных больниц, поликлинических учреждений, оказывающих помощь пациентам на дому. Так, 23 автомобиля Lada Granta и три машины УАЗ "Патриот" передали лечебно-профилактическим учреждениям области для того, чтобы медицинская помощь в сельской местности стала более доступной и оперативной.

"Новые автомобили - это своевременная быстрая доставка медицинского работника при неотложных и экстренных вызовах, это доставка пациента при необходимости на диагностические исследования, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - И мне очень приятно сегодня передать ключи от машин нашим учреждениям и пожелать всем медицинским работникам достойной работы, служения нашему региону и крепкого здоровья".

Машины, полученные по линии Минпромторга России, переданы в девять районов Самарской области.

Главный врач Большеглушицкой ЦРБ Николай Юрицын отметил, что автомобили такого уровня и класса крайне необходимы в сельской местности. "Наше учреждение получило УАЗ "Патриот", - рассказал Николай Сергеевич. - На этом автомобиле мы планируем работать выездными мобильными бригадами, когда врачи разных профилей выезжают в отдаленные села и осматривают людей, повышая таким образом доступность качественной медицинской помощи в самых отдаленных уголках нашей губернии. Особенно это важно для пожилых пациентов".

Напомним, в декабре прошлого года глава региона Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам ключи от 70 новых медицинских машин марки "Нива". Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Всего в 2020 г. в лечебные учреждения губернии поступило 166 машин.