16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета покажут на фестивале "Золотая Маска-2021" В САТОБ возобновляется показ оперы Бородина "Князь Игорь" В Самаре состоится премьера оперы "Двенадцать" Владимира Дашкевича В театре оперы и балета пройдет второй показ "Любовного напитка" САТОБ в новогоднюю ночь покажет балет "Щелкунчик"

Театр Культура

"Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета покажут на фестивале "Золотая Маска-2021"

МОСКВА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках фестиваля "Золотая Маска-2021" балет-поэму "Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета представят на Новой сцене Большого театра. Постановка запланирована на 14 марта.

Фото: Антон СЕНЬКО

Спектакль номинирован на "Золотую Маску" в пяти номинациях: "Балет/спектакль", "Балет-современный танец/Женская роль" (Ксения Овчинникова, Мария), "Балет-современный танец/Мужская роль" (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), "Работа художника в музыкальном театре" (Андрей Войтенко), "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова).

В 1824 г. Александр Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Это и сделали 110 лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков, композитор Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров. Родился новый жанр - драматический балет. Два года спустя балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского.

Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова. Премьера состоялась на сцене САТОБ в октябре 2019 года. Дирижер-постановщик - художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая Маска" Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31