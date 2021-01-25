"Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета покажут на фестивале "Золотая Маска-2021"

В рамках фестиваля "Золотая Маска-2021" балет-поэму "Бахчисарайский фонтан" Самарского театра оперы и балета представят на Новой сцене Большого театра. Постановка запланирована на 14 марта.

Спектакль номинирован на "Золотую Маску" в пяти номинациях: "Балет/спектакль", "Балет-современный танец/Женская роль" (Ксения Овчинникова, Мария), "Балет-современный танец/Мужская роль" (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), "Работа художника в музыкальном театре" (Андрей Войтенко), "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова).

В 1824 г. Александр Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Это и сделали 110 лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков, композитор Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров. Родился новый жанр - драматический балет. Два года спустя балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского.

Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова. Премьера состоялась на сцене САТОБ в октябре 2019 года. Дирижер-постановщик - художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая Маска" Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта.