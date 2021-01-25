Пивоваренная компания подсчитала, сколько алкоголя выпили в России в новогодние праздники

В декабре компания "Балтика" запустила калькулятор алкоголя. Цель проекта — предоставить взрослым потребителям инструмент для определения объема выпитого спиртного в пересчете на чистый алкоголь и сравнить его с рискованными дозами потребления по данным ВОЗ.

На новогодние праздники приходится наибольший объем злоупотреблений спиртными напитками, поэтому компания посчитала важным запустить калькулятор алкоголя и напомнить об умеренном потреблении именно перед каникулами. Из всех, кто воспользовался алкокалькулятором, только 1% предпочел отмечать Новый год без алкоголя или одним бокалом шампанского за весь период праздников (с 31 декабря до 14 января, старого Нового года). Наибольшее количество алкоголя ожидаемо потребляется в новогоднюю ночь и 1 января, далее 2 и 4 января. Самыми "трезвыми" днями стали 9 и 10 января — последние выходные дни в череде праздников.

Основным напитком в новогоднюю ночь остается шампанское (его предпочли 28% пользователей калькулятора, потребляющих алкоголь 31 декабря), затем (почти в равных долях) пиво, водка и вино (16, 15 и 15 соответственно), виски (13%), ром (5%) и коньяк (4%).

Для подсчета количества чистого алкоголя можно ориентироваться на стандартную порцию по методике ВОЗ (10 г чистого спирта) и оценку потребления выше 3 стандартных порций в день как особо рискованного. В среднем в новогоднюю ночь, а также в последующие дни каникул на одного воспользовавшегося калькулятором пришлось более 90 г алкоголя в день (более 9 стандартных доз). Большая часть алкогольной нагрузки в пересчете на чистый спирт легла на потребителей крепкого алкоголя, в основном водки и виски.

Надежда Овсянникова, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Наш онлайн-калькулятор нацелен на профилактику чрезмерного потребления алкоголя. Несмотря на то что он носит исключительно информационный характер и не должен использоваться для расчета уровня алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе и других измерений, калькулятор может предоставить потребителю ориентиры для объективной оценки количества выпитого алкоголя и коррекции своей модели потребления в пользу более безопасной для здоровья. Умеренность — базовое правило ответственного потребления".

"Ноль безответственного потребления" — одна из целей компании, которая развивает культуру потребления пива и реализует проекты, нацеленные на профилактику нетрезвого вождения, борьбу с продажей алкоголя несовершеннолетним, а также обеспечивает доступность безалкогольного пива.