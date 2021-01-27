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Власть и политика

Член Союза женщин Самарской области заявила, что призывы к несаенкционированным акциям опасны для психики детей

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Союза женщин Самарской области, многодетная мать Оксана Пушкина заявила, что призывы посещать несанкционированные акции опасны для неокрепшей психики детей и их здоровья. Также, по ее мнению, массовые собрания во время распространения коронавируса увеличивают риск заражения.

"Я считаю, что подобные мероприятия категорически недопустимы ни на территории нашего города, ни на территории страны и в мире в целом. Цель таких митингов одна - выбить из душ и умов детей и подростков определенные ценности, семейные традиции, любовь, поддержку и доверие друг к другу", - отметила общественница.

По мнению Оксаны Пушкиной, школы и вузы должны проводить профилактическую работу. Оградить детей от провокаций могут и сами родители.

"Мы как родители должны отложить все свои дела, работу, посмотреть в глаза нашим детям и поговорить. Я уверена, что они пойдут за нами, услышат и будут честны с нами", - добавила многодетная мать.

Оксана Пушкина считает, что взрослые должны воспитывать в молодежи патриотизм, семейные ценности и традиции. Это поможет оградить детей от негативного влияния.

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