В СамГМУ разработали мобильное приложение для дистанционной проверки слуха

Специалисты СамГМУ разработали приложение, с помощью которого можно дистанционно проверить слух. Оно доступно для всех операционных систем на любом устройстве - телефоне, планшете или персональном компьютере.

По словам заведующей кафедрой оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н., доцента Татьяны Владимировой, тестирование проходит в три этапа.

Сначала пациент заполняет опросник, где его спрашивают о факторах риска (наследственность, условия труда и другие). Затем ему предлагается с помощью наушников прослушать определенные частоты - пациент должен отметить, слышит он их или нет. На третьем этапе пациент может сделать фотографию своего слухового прохода, прикрепить фото и отправить данные обследования.

Данные поступают к специалистам Клиник СамГМУ - врачам-отоларингологам и сурдологам, которые в течение 72 часов дают пациенту заключение о возможных рисках снижения слуха или о наличии уже имеющегося нарушения и дальнейшую инструкцию. Например, о том, что человеку нужно прийти на прием к врачу, или проверить показатели крови, или что с ним все в порядке и ему не о чем беспокоиться.

"Это приближает помощь нашему населению, которое сейчас вынуждено не слишком часто обращаться в поликлинику по некоторым проблемам - таким, как шум в ушах, нарушения слуха и так далее, - говорит Татьяна Владимирова. - Другие приложения для проверки слуха сами анализируют показатели и выдают результат, а уникальность разработки ученых нашей кафедры состоит в том, что результаты оценивают именно врачи. Они делают врачебное заключение и дают пациенту рекомендации".