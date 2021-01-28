Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую

Tele2 первым на российском рынке абонентского оборудования заключил прямой договор о поставках смартфонов с vivo. Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. Вендор активно наращивает свою долю в продажах сети Tele2. По итогам 2020 года она увеличилась на 69% год к году в денежном эквиваленте. Заключение прямого контракта позволит улучшить качество присутствия vivo в ассортименте розницы Tele2 и стимулирует совместную работу в сфере продвижения новых технологий.

Компания vivo занимает пятое место в мировом рейтинге производителей мировых смартфонов c долей 8,6% (по данным IDC за 2020 год), в Китае она сохраняет устойчивое второе место (согласно отчету Counterpoint). По информации vivo, общая аудитория пользователей ее устройств достигает 350 млн человек.

Сильные позиции vivo на мировых рынках обусловлены наличием устройств со сбалансированным соотношением стоимости и функционала при высоком контроле качества, фокусом на инновациях и точным соответствием запросам целевой аудитории. Смартфоны vivo динамично наращивают присутствие в розничной сети Tele2: по итогам 2020 года продажи этих устройств выросли на 69% в денежном эквиваленте по сравнению с 2019 годом.

Ранее Tele2 и vivo наладили эффективное взаимодействие в технической части. Так, устройства поддерживают технологию VoLTE и не требуют дополнительных настроек от клиента. Следующим шагом стал переход к более эффективной и прозрачной модели работы — прямому взаимодействию по поставкам абонентского оборудования. Это позволит нарастить присутствие vivo в рознице Tele2 и сети оператора, а также способствовать активной цифровизации клиентской базы.

В своем развитии vivo делает акцент на привлечении молодежной аудитории как наиболее активных пользователей услуг передачи данных. Производитель формулирует свою миссию так: "Не перестаем удивлять на пути к совершенству". Таким образом, атрибуты бренда Vivo соответствуют философии Tele2 — стремлению оператора поддерживать стиль жизни клиентов и сохранять статус трендсеттера на рынке.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

"Прямые контракты на поставку — это часть стратегии по работе с вендорами абонентского оборудования, дающие импульс к развитию продаж во франчайзинговой рознице Tele2. Мы рады заключить прямой контракт на поставку смартфонов с Vivo и закрепить успешно отлаженное техническое партнерство теперь и в розничной сети. Нам импонирует фокус vivo на высокотехнологичности устройств, подходы к работе с пользователями и цель задавать рыночные тренды. Наш партнер стремится привлекать молодежную аудиторию и делать жизнь клиентов неординарной. Услуги Tele2 также популярны среди поколения Z, мы меняем статус-кво в телекоме и устанавливаем новые правила, поддерживаем интересы абонентов. Нас многое объединяет, и это хороший фундамент для эффективной работы над продвижением цифрового образа жизни клиентов".

Сергей Уваров, коммерческий директор vivo Россия:

"Мы приветствуем расширение нашего партнерства с Tele2 и считаем, что это сделает наши смартфоны еще более доступными для конечного потребителя. Нам близко стремление компании к творческому и инновационному подходу к работе с клиентами".