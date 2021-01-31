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Хоккей Спорт

В Самаре завершился городской этап соревнований по хоккею "Золотая шайба"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился городской этап соревнований по хоккею "Золотая шайба". В этом году 266 ребят из дворовых хоккейных команд Самары встретились на льду турнира.

Фото: samadm.ru

Всего в рамках городского этапа состоялось 28 игр. В мероприятии принимали участие команды внутригородских районов городского округа Самара в трех возрастных группах:
— cтаршие юноши 2006–2007 гг. р.;
— средние юноши 2008–2009 гг. р.;
— младшие юноши 2010–2011 гг. р.

По итогам соревнований победителями и призерами стали:
Старшая группа
1 место — команда "Чайка" (Красноглинский район);
2 место — команда "Союз" (Промышленный район);
3 место — команда "Меридиан" (Куйбышевский район).

Средняя группа

1 место — команда "Меридиан" (Куйбышевский район);
2 место — команда "Сатурн" (Октябрьский район);
3 место — команда "Чайка" (Красноглинский район).

Младшая группа
1 место — команда "Чайка-1" (Красноглинский внутригородской район);
2 место — команда "Чайка-2" (Красноглинский внутригородской район);
3 место — команда "Меридиан" (Куйбышевский внутригородской район).

Победители и призеры соревнований награждены медалями, кубками и дипломами Департамента физической культуры и спорта администрации города.

Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории, примут участие в областном этапе соревнований по хоккею "Золотая шайба".

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