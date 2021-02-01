Tele2 вдвое увеличила базу бизнес-клиентов в Самарской области

Tele2 в Самарской области подводит итоги работы в корпоративном сегменте за 2020 год. B2B-клиенты стали выбирать бизнес-решения с индивидуальными настройками, а SMS-рассылки доказали эффективность в поиске новых сотрудников и клиентов. Традиционно высоким спросом у компаний в прошлом году пользовались M2M-решения для автономного сбора данных с устройств.

В 2020 году был серьезный рост онлайн-коммерции, что привело к трансформации традиционного рынка товаров и услуг. Весной существенно выросло потребление data-трафика, параллельно возник дополнительный спрос на технические решения для удаленной работы. Половина корпоративных клиентов перешла на общение в мессенджерах, а видеоконференции стали весомой частью рабочего дня. В результате на 30% выросли продажи единого тарифного плана "Моя команда". Он включает фиксированный объем минут и интернет-трафика, который распределяется между сотрудниками в зависимости от потребностей и экономит до 20% бюджета на связь.

Осенью наметилась тенденция на более точный поиск клиентов и детальную оценку эффективности каналов продвижения. Предприниматели руководствовались принципом "меньше, но лучше", отказывались от тотальной рассылки сообщений и охватных каналов продвижения, тщательно подбирали целевую аудиторию. В этой связи в 3 раза вырос спрос на комплекс услуг: корпоративную АТС и SMS-таргет. Сервисы помогают всесторонне оценить каналы продвижения и увеличить поток клиентов. Так, корпоративная АТС организует телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов, она же помогает оценить работу сотрудников. Данные по количеству звонков доступны круглосуточно и наглядно демонстрируют, какой из каналов коммуникации приводит клиентов.

С декабря 2020 года в Самарской области доступна услуга SMS-таргет, она дополнена функцией look-a-like, которая бесплатно подбирает аудиторию, похожую по интересам и уровню потребностей на уже собранную клиентскую базу. Далее по этой аудитории клиенты могут проводить собственные рекламные кампании, посредством SMS-рассылки. При этом сообщения с информацией получают только те, кому они действительно могут быть интересны. Например, подобная рассылка стала применяться для поиска новых сотрудников, живущих рядом с потенциальным местом работы.

Применение комплекса АТС и SMS-таргет помогает оценить результативность, выявить оптимальные каналы продвижения и обозначить проблемы в работе клиентского сервиса. По информации оператора на декабрь 2020, четверть бизнес-абонентов, которые имеют опыт пользования этими услугами, на 15% снизили затраты на рекламу, отказавшись от малоэффективных носителей.

База клиентов M2M-сегмента выросла за год на 53%. Технология позволяет управлять удаленными устройствами и аккумулировать информацию по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени. Если в начале 2020 года клиенты отдавали предпочтение только SIM-картам М2М, то сейчас переходят на экосистему интернета вещей на основе защищенного канала передачи данных. Вместе с существенной экономией бюджета, технология обеспечивает высокую скорость сбора информации и возможность отслеживать местоположение устройств, а также изменять настройки дистанционно. Например, в общественном транспорте Самары SIM-карты М2М Tele2 установлены в терминалах для оплаты проезда, они обеспечивают стабильную работу оборудования на высоких скоростях в режиме повышенной нагрузки, а их внедрение и использование стоило в два раза дешевле аналогов.

Tele2 демонстрирует положительную динамику по корпоративным продажам в Самарской области. Количество клиентов за год увеличилось почти в два раза, треть из них — средний бизнес. Выручка оператора в В2В-сегменте в 2020 году вдвое превысила плановые показатели.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Несмотря на многочисленные негативные прогнозы, рынок корпоративных услуг связи в 2020 году продемонстрировал рост. Во все времена компании и предприниматели ожидали от операторов связи выгодных предложений для экономии затрат при использовании голосовых услуг и интернет-трафика. Но сейчас им нужны действенные и комплексные бизнес-решения, которые помогут найти новых клиентов, оптимизируют процессы и дадут новый вектор развития. При этом решения должны быть понятны и просты в использовании. В 2020 году мы продолжили работу по строительству и модернизации сети, что в значительной степени расширило возможности для наших клиентов по использованию голосовой или видеосвязи, скачиванию больших объемов данных на высоких скоростях. Tele2 всегда уделяет особое внимание потребностям своих клиентов, создает новые продукты и постоянно обновляет существующие".