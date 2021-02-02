В областной научной библиотеке пройдет подготовка к "Тотальному диктанту- 2021"

Самарская областная универсальная научная библиотека начинает открытые занятия по русскому языку, в рамках подготовки ко Всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант".

Занятия по русскому языку в 2021 году будут проходить в режиме онлайн, их проведут специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, профессиональные филологи.

Расписание занятий на февраль

6.02 "Призреть, но презирать: правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-".

20.02 "Стеклянный, оловянный, деревянный и не только: правописание Н и НН в суффиксах".

Лекции будут опубликованы в группе vk.com/uroki_sounb. Для закрепления темы всем желающим будет предложено выполнить упражнения и отправить на проверку экспертам.

В Самаре, как и по всей России, "Тотальный диктант" пройдет в восьмой раз 10 апреля 2021 года.

Тотальный диктант — ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Традиционно в Самарской областной универсальной научной библиотеке будет работать одна из площадок "Тотального диктанта-2021", а также у читателей и посетителей СОУНБ (в том числе виртуальных) будет возможность подтянуть свои знания, вспомнить самые сложные правила орфографии и пунктуации, воспользовавшись лекциями, упражнениями, проверкой экспертами заданий и, конечно, фондами областной научной библиотеки.