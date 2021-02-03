За год в губернии открылись три центра амбулаторной онкопомощи

В среду, 3 февраля, накануне Всемирного дня борьбы против рака губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил работу центра амбулаторной онкологической помощи.

Центр был открыт в конце прошлого года на базе Самарской городской больницы №4 благодаря нацпроекту "Здравоохранение". За ним закреплены жители трех районов областного центра - Ленинского, Самарского и Октябрьского, всего почти 157 тыс. человек.

"Если раньше за многими исследованиями приходилось обращаться только в областной онкоцентр, то теперь жители Самары могут получить комплексный осмотр и лечение у нас. Доступность и качество онкологической помощи значительно улучшилось благодаря открытию центра с современным оборудованием", - подчеркнула главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.

Все помещения были отремонтированы, центр оснащен новейшим российским оборудованием эксперт-класса. Здесь установлено два гастроскопа и колоноскопа, маммограф, два аппарата УЗИ, есть компьютерный томограф.

"Оборудование очень хорошее, раньше таким оснащали только специализированные медицинские учреждения. Оно позволяет выявлять даже небольшие новообразования на начальной стадии, что дает возможность сразу же начать лечение. И мы можем обследовать пациента в течение одного-трех дней", - рассказал руководитель центра амбулаторной онкологической помощи Андрей Сладков.

Прием-консультация шести врачей-онкологов проходит в день обращения в соответствии с графиком работы. При необходимости и с учетом готовности пациента в тот же день проводятся обследования.

"Работать - одно удовольствие", - говорят молодые врачи центра. "Меня очень радует мотивация врачей, когда они говорят, что есть желание работать здесь, в Самарской области, в том числе на новом оборудовании, а не стремятся уехать в столицу или другие города страны", - отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области благодаря нацпроекту "Здравоохранение" открыто четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Обследования на онкопатологию доступны также на базе Самарской городской больницы №8, Тольяттинской поликлиники №3 и Сызранской ЦГБ.

"Все оборудование замкнуто в единую информационную сеть, что позволяет специалистам онкоцентра при необходимости проконсультировать врачей амбулаторного центра во время постановки диагноза. Это позволяет медикам проходить повышение квалификации на месте", - подчеркнул главный врач Самарского областного онкологического диспансера Андрей Орлов.

По мнению губернатора, открытие центров амбулаторной онкологической помощи позволит снизить нагрузку на областной онкоцентр и приблизить помощь к пациентам.

"Очень важно, что специалисты онкоцентра будут контактировать с медиками центра амбулаторной онкологической помощи. Благодаря обратной связи будет возможность давать оценку врачам на местах, составлять своеобразный чек-лист, чтобы в дальнейшем понимать, какие курсы повышения квалификации нужно провести", - отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области к 2024 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. К концу этого года еще два центра появятся в Советском и Красноглинском районах областной столицы.