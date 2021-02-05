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Самарцам представят выставку к 140-летию создания Жигулевского пивзавода

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка "Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат", приуроченная к 140-летию создания Жигулевского пивоваренного завода.

Фото: Предоставлено пресс-службой СОУНБ

Экспозиция станет значимой частью масштабного просветительского проекта "Самарский край: события и люди", посвященного празднованию 170-летия Самарской губернии.

На выставке будут представлены редкие книги, газетные и журнальные публикации, фотографии, рассказывающие о жизни и деятельности Альфреда фон Вакано в Самаре. Большой интерес представляют патенты, промышленные образцы и товарные знаки на продукцию Жигулевского пивоваренного завода в разные периоды его истории. Особой ценностью обладают копии архивных документов, с которыми можно будет ознакомиться в библиотеке.

Записаться на экскурсию по выставке "Альфред фон Вакано — коллекционер, предприниматель, меценат" можно по телефону: 263-44-59 (отдел правовой и патентно-технической информации, контактные лица: Кобзарь Татьяна Сергеевна, Сердюкова Светлана Владимировна). Работа экспозиции продлится до 1 апреля.

Альфред Йозеф Мария фон Вакано — австрийский дворянин, купец первой гильдии, пивовар, основатель Жигулёвского пивоваренного завода.

Завод был образцовым для своего времени предприятием с передовой организацией труда и быта рабочих. К 1914 году завод выпускал 3,5 миллиона вёдер пива в год. Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Продукция товарищества имела 15 медалей международных выставок.

 

Альфред фон Вакано внес огромный вклад в развитие Самары. Первый газовый заводик, газовые фонари, впервые осветившие улицы города, появление электростанции связаны с его деятельностью. Впервые в Самаре паровое отопление появилось именно на заводе Вакано и в квартирах его работников.

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