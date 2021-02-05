Резидент "Жигулевской долины" запустил мелкосерийное производство гусеничных комплектов для мотоциклов

Компания "Сноубайк", которая является резидентом технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и технопарка "Сколково", специализируется на электрической гусеничной малогабаритной технике: снегоходы, пескоходы, буксировщики для малой авиации и др. Продукция разработчиков пользуется спросом в Самарской области, а некоторые экземпляры поставлялись на экспорт.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области поддерживает губернатор Дмитрий Азаров. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Динамичное развитие площадки технопарка и проектов резидентов находится под личным контролем министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

"Уникальные разработки инноваторов Самарской области и развитая инфраструктура поддержки высокотехнологичного предпринимательства позволяют нашему региону носить звание передового, — рассказал министр. — Мы всегда готовы поддержать резидентов технопарка "Жигулевская долина", предоставить необходимое содействие на всех этапах реализации их проектов, в том числе помочь с поиском инвесторов".

Как рассказывает руководитель компании Максим Гнедов, в 2015 году, когда инновационный стартап только начал свою работу, конкурентов в России у изобретателей не было.

"В последнее время конкуренты появляются, но у нас есть российские и зарубежные патенты на наши конструкции. Так, мы запатентовали использование мотор-колеса для вращения гусеницы. Наша разработка помогает эффективнее организовать гусеничное шасси: оптимизировать геометрию рамы, избавиться от редуктора, цепей, удешевив и упростив конструкцию, сделав ее более эффективной", — пояснил инноватор.

В 2020 году компания "Сноубайк" запустила мелкосерийное производство гусеничных комплектов для мотоциклов — сегодня производится по 10 штук в месяц. Остальная продукция создается только под заказ. Техника резидента "Жигулевской долины" интересна рыбакам и охотникам, многие покупают вездеходы для активного отдыха. "В основном это физические лица, организации для патрулирования и доставки. Мы активно участвуем в форуме "Армия", большой интерес к технике проявляли и военные", — рассказал Максим Гнедов.

Компания активно пользуется мерами поддержки, которые дает статус резидента технопарков регионального и федерального уровней. Это, в частности, программа микрогрантов, налоговые льготы, а также взаимодействие с другими резидентами с целью обмена опытом и поиска точек соприкосновения для совместной деятельности.

"Мы пользуемся услугами Регионального центра инжиниринга, который работает на площадке "Жигулевской долины". Сегодня специалисты РЦИ помогают нам с конструкторской документацией, чтобы привести в порядок наш проект", — рассказал инженер-разработчик.

Сегодня уникальные аппараты создаются в маленькой мастерской, в подвале. В этом году инноваторы планируют переехать в просторное помещение, запустить в серию производство снегоходов, а также нарастить производство гусеничных комплектов в 2-3 раза, до 150 штук в год.