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Музеи и выставки Культура

В Музее Эльдара Рязанова расскажут о фильме "О бедном гусаре замолвите слово"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, в 16:00, в Музее Эльдара Рязанова (Самаре, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Я пережил и многое и многих, И многому изведал цену я", посвященная фильму "О бедном гусаре замолвите слово".

"В "Гусаре…" мы поставили задачу — воссоздать исторически верную обстановку, атмосферу, насытить ее деталями эпохи, одетой в костюмы массовкой, экипажами, всадниками, предметами быта, а потом забыть обо всем этом…", — писал Эльдар Рязанов о работе над фильмом.

Лекцию читает Юлия Богатырева — культуролог, главный хранитель фондов музея.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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