В Музее Эльдара Рязанова расскажут о фильме "О бедном гусаре замолвите слово"

В субботу, 13 февраля, в 16:00, в Музее Эльдара Рязанова (Самаре, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Я пережил и многое и многих, И многому изведал цену я", посвященная фильму "О бедном гусаре замолвите слово".
"В "Гусаре…" мы поставили задачу — воссоздать исторически верную обстановку, атмосферу, насытить ее деталями эпохи, одетой в костюмы массовкой, экипажами, всадниками, предметами быта, а потом забыть обо всем этом…", — писал Эльдар Рязанов о работе над фильмом.
Лекцию читает Юлия Богатырева — культуролог, главный хранитель фондов музея.
Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.