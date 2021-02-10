В Музее Эльдара Рязанова расскажут о фильме "О бедном гусаре замолвите слово"

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В субботу, 13 февраля, в 16:00, в Музее Эльдара Рязанова (Самаре, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Я пережил и многое и многих, И многому изведал цену я", посвященная фильму "О бедном гусаре замолвите слово".