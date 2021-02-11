Аналитик банка "Открытие" комментирует предстоящее заседание Совета директоров Банка России 12 февраля 2021 года

На предстоящем 12 февраля заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25% в основном по причине того, что наблюдаемый всплеск инфляции носит временный характер. К тому же с момента предыдущего заседания 18 декабря 2020 г. при неизменном уровне ключевой ставки ужесточение кредитных условий фактически произошло, в частности, бескупонные доходности по кривой ОФЗ выросли на 25-45 б. п. на сроках от 3 лет.
В январе 2021 г. быстрый рост потребительских цен продолжился: он составил 0,7% м/м. При этом основным драйвером роста цен остается плодоовощная продукция: без ее учета месячный прирост цен на продовольствие составил бы 0,5% м/м, но фактически с учетом плодоовощных товаров рост оказался более 1,0%. Существенно подорожали также легковые автомобили (2,2%) и телерадиотовары (1,8%), отражая значительный рост утилизационного сбора на 25-30% при ввозе либо производстве легкого автомобиля и сохранение в декабре–январе высокого курса евро и юаня по отношению к рублю. При этом с исключением сезонности и административных факторов инфляция в январе незначительно замедлилась по сравнению с уровнем в декабре. Годовые темпы роста инфляции возросли с 4,9% г/г на конец декабря 2020 г. до 5,2% на конец января 2021 г. Однако расчет годовых темпов включает в себя высокий рост потребительских цен в марте–апреле 2020 г., составивший 1,4%, и уже к маю 2021 г., после ухода этого периода из базы расчета, годовые темпы роста инфляции существенно замедлятся.
Динамика ключевой ставки в течение 2021 г. во многом будет зависеть от инфляционной динамики и инфляционных ожиданий. При этом наиболее вероятен сценарий резкого снижения годовых темпов инфляции существенно ниже целевого уровня Банка России (4,0%), при этом сценарий сохранения инфляции выше целевого уровня пока полностью исключить нельзя.
Основным проинфляционным фактором выступает риск продолжения существенного роста мировых цен на продовольствие, гипотетически возможного в условиях избытка ликвидности и в ответ на новые ограничения мировой торговли продовольствием. Индекс мировых цен на продовольствие по методике Мирового банка непрерывно растет в течение последних 6 месяцев и в январе 2021 г. уже вырос на 30% относительно среднего уровня цен в 2019 г.
В то же время предпосылок для снижения инфляции существенно больше. Во-первых, текущее ускорение инфляции вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков, часть из которых — в частности, цены на плодоовощную продукцию (рост на 16% г/г), сахар (на 64% г/г) — после интенсивного роста могут перейти в режим снижения в конце следующего года в силу эффекта базы. Во-вторых, существенным дезинфляционным фактором остается низкий рост цен на услуги, который в наибольшей степени зависит от ситуации с доходами населения и в наименьшей — от дисбалансов отдельных рынках. Рост цен на платные услуги, за исключением тарифов естественных монополий, остается на уровне около 2,4% — существенно ниже целевого уровня Банка России и свидетельствует о низком росте доходов населения. По оценкам Открытия Research, в отсутствие интенсивного роста цен на продовольствие на мировых рынках и стабильном курсе рубля инфляция по итогам 2021 г. может опуститься до уровня 3,5% — существенно ниже целевого уровня Банка России и темпов инфляции по итогам января (5,2% г/г). В случае если динамика инфляции будет развиваться в соответствии с этим прогнозом, Банк России может возобновить снижение ключевой ставки.
На предстоящем заседании Банк России будет осторожен в своих комментариях: период резкого ускорения инфляции, возможно, подходит к концу, в начале февраля была зафиксирована нулевая недельная инфляция, а курс национальной валюты после недолгого периода волатильности возобновил тенденцию к укреплению. В этих условиях с высокой вероятностью Банк России укажет на необходимость дальнейшего мониторинга инфляции и ее драйверов, главным образом динамику курса рубля, мировых цен на продовольствие и доходов населения, и подчеркнет готовность адаптировать политику в зависимости от изменения инфляционных ожиданий и своих прогнозов по инфляции.
Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России навряд ли окажут существенное влияние на котировки рубля. Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне и с высокой вероятностью окажется прав.
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