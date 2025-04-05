Беспилотники ВСУ атаковали Чапаевск

Утром в субботу, 5 апреля, Чапаевск подвергся атаке беспилотников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем", - написал глава региона.

Напомним, Чапаевск уже подвергался атаке БПЛА 22 марта. Тогда беспилотник был уничтожен средствами ПВО.