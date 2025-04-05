Беспилотники ВСУ атаковали Чапаевск

Утром в субботу, 5 апреля, Чапаевск подвергся атаке беспилотников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем", - написал глава региона.
Напомним, Чапаевск уже подвергался атаке БПЛА 22 марта. Тогда беспилотник был уничтожен средствами ПВО.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.