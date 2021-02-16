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Здравоохранение Общество

В Самарской области стали реже болеть внебольничной пневмонией

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области внебольничной пневмонией болеть стали реже — по сравнению с предыдущей неделей на 4,6%, заболеваемость ОРВИ – на прежнем уровне. При этом в ходе мониторинга циркуляции вирусов выявляются вирусы негриппозной этиологии, эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 8% за счет лиц старше 15 лет.

Такие данные раскрыты на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. 

За шестую неделю в области зарегистрировано в общей сложности 2100 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости за 15 февраля составил 9,32 на 100 тысяч населения (по РФ – 9,68). За период с 1 сентября прошлого года по Самарской области показатель количества заболевших на 100 тысяч населения составляет 1141,74. В 4 городских округах и 16 муниципальных районах данный показатель превышает среднеобластное значение.

Охват тестированием за неделю составил 240,7 на 100 тыс. населения, это соответствует нормативу.

За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в пяти возрастных группах: до 1 года – на 16%, 1-6 лет – на 20,5%, 7-14 лет – на 21,3%, 18-24 – на 12%, 65+ — на 9,6%. Среди подростков 15-17 лет – повысилась на 36,9%, в возрастной группе 50-64 года – на 13,4%. Заболеваемость среди людей 30-49 лет осталась на уровне прошлой недели.

Зампред областного правительства поручил областному министерству образования провести анализ заболеваемости среди учащихся, выявить, есть ли системность в показателях.

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