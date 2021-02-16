Детский лагерь "Ракета" заинтересовал бизнесмена Замальдинова

К аукциону по продаже детского оздоровительного лагеря "Ракета", расположенного на 7-й просеке, проявило интерес ООО "Агроинвест" из Хворостянского района, сообщается в протоколе подведения итогов.

Имущество принадлежало АО "Авиаагрегат". В лот входили земельный участок площадью 46,7 тыс. кв. м и расположенные на нем 32 здания и сооружения общей площадью около 3 тыс. кв. метров. Реализовать их, возможно, удастся с третьей попытки. На предыдущие два аукциона желающих не было. На третий конкурс поступила заявка только от "Агроинвест", и лагерь может достаться компании за начальные 115 млн рублей.

Лагерь "Ракета", согласно открытым данным, функционировал с 1970-х и был частично заброшен в 90-х, а окончательно закрыт в 2013 году. При этом в СМИ в 2014 г. представители минсоцдемографии Самарской области поясняли, что в ходе переговоров с представителем собственника самарского ДОЛ "Ракета" - ОАО "Авиаагрегат" - установили: после приведения объекта в соответствие с требованиями всех действующих нормативов лагерь продолжит работу".

Претендент на имущество - ООО "Агроинвест", - по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Хворостянке в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур. Выручка в 2019 году показала 383,43 млн руб., чистая прибыль - 47,73 млн рублей. Владелец компании - ООО "Оранж-инвест", аффилированное самарскому бизнесмену Гамалю Замальдинову. Он известен как создатель холдинга "Самарахлебрезерв", ему принадлежат активы и в Саратовской области, в частности, ТЦ "Оранжевый". Замальдинов является собственником ООО "Марксовский портовый элеватор", ООО "Безенчукский портовый элеватор" и ООО "Триумвират", которое занимается управлением имуществом.