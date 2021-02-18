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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В преддверии праздников в салонах связи "Ростелекома" стартовала выгодная акция на смартфоны

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В салонах связи "Ростелекома" и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция "Активируй скидку на смартфон". В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на популярные модели ведущих мировых производителей: "Honor", "Samsung", "Huawei", "Xiaomi", "ZTE", "Apple", "Realme".

"Предоставление жителям страны доступа к удобным технологичным цифровым продуктам и сервисам — это один из наших приоритетов. Общение, дистанционное образование, телемедицина, безопасность и другие сферы повседневной жизни основаны на передовых цифровых технологиях. И приобретение современных пользовательских устройств, особенно смартфонов, не должно быть для клиентов обременительным", — отметил генеральный директор ООО "Ростелеком - Розничные системы" Денис Голещихин.

Скидку до 3 тысяч рублей можно получить при покупке акционного смартфона вместе с аксессуаром. Смартфоны традиционно являются одной из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Акция "Активируй скидку на смартфон"1 в салонах2 связи "Ростелекома" и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 марта 2021 года включительно. Адреса салонов связи, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.

1Акция "Активируй скидку на смартфон. Февраль-2021" действует с 16 февраля по 10 марта 2021 года. Продавец акционного товара ООО "Ростелеком — Розничные системы" (Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км. Киевского шоссе, д. 6 стр. 1. ОГРН: 1047855105650). Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке получения на shop.rt.ru.

2Под салоном "Ростелекома" понимаются Центры продаж и обслуживания организатора Акции — ООО "Ростелеком — Розничные системы".

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