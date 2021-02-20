16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первый полубак для ракеты "Союз-5" готов к испытаниям Минобороны взыскивает с РКЦ "Прогресс" 747 млн рублей Самарский "Союз-2.1а" вывел на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16" С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Создание лунной ракеты "Енисей", которой занимается РКЦ "Прогресс", может быть отложено по рекомендации РАН

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Первый полубак для ракеты "Союз-5" готов к испытаниям

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В РКЦ "Прогресс" завершили сварку сборки полубака окислителя первой ступени для экспериментальной установки новой ракеты-носителя "Союз-5".

Фото: РКЦ «Прогресс»

Конструктивно полубак состоит из нижнего днища, четырех цилиндрических обечаек диаметром 4100 мм и технологической обечайки.

Данная сборка необходима для подтверждения прочностных характеристик нижней части бака "О". На испытаниях будут подтверждаться характеристики, заложенные в конструкторской документации.

В настоящее время специалисты участка испытаний агрегатно-сварочно-сборочного цеха проводят работы по подготовке полубака для РН "Союз-5" к испытаниям на прочность и герметичность.

Напомним, разработкой ракеты "Союз-5" ("Иртыш") занимаются РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М.В.Хруничева. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28