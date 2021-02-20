Первый полубак для ракеты "Союз-5" готов к испытаниям

В РКЦ "Прогресс" завершили сварку сборки полубака окислителя первой ступени для экспериментальной установки новой ракеты-носителя "Союз-5".

Конструктивно полубак состоит из нижнего днища, четырех цилиндрических обечаек диаметром 4100 мм и технологической обечайки.

Данная сборка необходима для подтверждения прочностных характеристик нижней части бака "О". На испытаниях будут подтверждаться характеристики, заложенные в конструкторской документации.

В настоящее время специалисты участка испытаний агрегатно-сварочно-сборочного цеха проводят работы по подготовке полубака для РН "Союз-5" к испытаниям на прочность и герметичность.

Напомним, разработкой ракеты "Союз-5" ("Иртыш") занимаются РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М.В.Хруничева. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска.