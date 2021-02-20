В Самарской области могут построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов

В субботу, 20 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании правления ОАО "Российские железные дороги".

Несмотря на пандемию, которая сильно ударила по всей железнодорожной отрасли и прежде всего по пассажирским перевозкам, ОАО "РЖД" достойно выдержало проверку на прочность и зафиксировало положительный финансовый результат, отметили на заседании.

Говоря о задачах компании в 2021 году, вице-премьер, председатель совета директоров ОАО "РЖД" Андрей Белоусов отметил, что в текущем году ожидается увеличение перевозок в пригороде на 12% к уровню 2019 года.

"Организаторы пригородного сообщения - РЖД, регионы и пригородные компании - должны работать в едином ключе. Финансирование соответствующих обязательств необходимо выполнять в полном объеме и своевременно. При этом не должны сокращаться безальтернативные маршруты и маршруты в труднодоступные населенные пункты. Должна сохраняться поддержка для льготных категорий граждан", - подчеркнул Андрей Белоусов.

Дмитрий Азаров поблагодарил правление компании за оценку труда сотрудников Куйбышевской железной дороги. В прошлом году они одержали уверенную победу в корпоративном конкурсе РЖД.

Один из ключевых проектов, который регион реализует совместно с РЖД, - строительство железнодорожной ветки в Особую экономическую зону "Тольятти". Подведение железнодорожных путей к экономической зоне поможет в создании новых производств с высокотехнологичными рабочими местами.

"Проектирование и строительство осуществляется в течение рекордных двух лет и, в соответствии с нашими совместными планами, должно завершиться уже в текущем году. Хотел бы поблагодарить лично вас и весь коллектив РЖД за оперативность в реализации данного проекта", - обратился Дмитрий Азаров к Олегу Белозерову.

Губернатор также выразил заинтересованность в строительстве на территории региона экспериментального полигона для проведения испытаний новой техники, специального оборудования, высокоскоростных локомотивов и вагонов, которые производятся в России.

Предполагается укладка железнодорожных путей в три кольца длиной 18, 8 и 6 км, а также 30-километровый участок дороги со скоростью движения до 275 км в час.

"Мы уже подобрали варианты размещения полигона в нашей Самарской области, которая становится для РЖД инновационной площадкой. Думаю, здесь сотрудничество нужно расширять", - отметил губернатор.

Не исключено, что проверенные на новом полигоне технологии станут основой для создания ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти. Его запуск позволит увеличить объем пассажиропотока в рамках самой крупной в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации с 870 тыс. человек до 3,8 млн пассажиров в год.

Ускоренное железнодорожное сообщение позволит сократить время в пути в среднем на 30 минут. "Уверен, что в будущем этот проект станет частью опорного каркаса ускоренного движения, в том числе Москва - Екатеринбург", - отметил руководитель области.