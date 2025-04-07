Два человека пострадали при столкновении Volvo и "девятки" в Самаре

В воскресенье, 6 апреля, в Самаре ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:59 38-летний водитель Volvo XC90 ехал по ул. Промышленности. Напротив дома № 299 он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель "девятки" и его 10-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.