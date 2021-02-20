16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт Московского шоссе в Самаре начнется в апреле 2021 года В Большечерниговском районе отремонтируют дорогу за 91 млн рублей Регистрация на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" продлится до конца февраля "Автодоринжиниринг" отремонтирует 213 тысяч кв. метров дорог в Автозаводском районе Тольятти Ямочный ремонт дорог в Самаре начнется, когда будет не ниже -10°C

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 поможет выбрать подарок к празднику

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 разработала специальный алгоритм, который поможет определиться с подарками на 23 Февраля и 8 Марта. В розничной сети компании представлен широкий ассортимент смартфонов, умных гаджетов и аксессуаров. Кроме того, посетители салонов Tele2 получат смартфон за полцены при покупке второго.

Tele2 поможет разобраться в предпочтениях получателя подарка и подобрать беспроигрышный вариант. Для этого оператор запустил платформу, где предлагает ответить на вопросы о пользовательских привычках. На основе полученной информации система подберет подходящий гаджет со скидкой или необходимую услугу. Устройства и опции можно выбрать и настроить в ближайшем салоне оператора.

Кроме того, в рамках акции "Комбо" в розничной сети Tele2 действуют скидки на устройства в размере 50%, 30% и 20%. В частности чтобы получить скидку 50%, необходимо приобрести в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорогого устройства и SIM-карту с тарифом "Мой онлайн+" или "Везде онлайн" с предоплатой на 3 месяца. На смартфон меньшей стоимости будет действовать скидка 50%. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

В салонах Tele2 также можно получить широкий спектр дополнительных услуг: оформить страховку, кредит или подписку на онлайн-кинотеатр, установить антивирус на смартфон, подключить камеры видеонаблюдения, интерактивное телевидение и домашний интернет от "Ростелекома".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28