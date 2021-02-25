В Сызрани продается гостиница-самострой за миллиард

В Сызрани на продажу выставлена четырехзвездная гостиница Cascade за 1 млрд рублей. Она относительно новая и стоит на берегу Волги, правда без разрешительной документации. По мнению эксперта, вложится в гостиницу сейчас может только отчаянный человек со свободными деньгами и хорошим опытом в гостиничном бизнесе.

Владелец предлагает 13 тыс. кв. м, из которых 9,2 тыс. кв. м в собственности, остальное — в аренде. Сюда входит четырехэтажная гостиница, развлекательный комплекс Aqua house "Парус" и обслуживающие постройки (КПП, закусочная, метеоцентр, полиция, бильярдная и т. д.).

Как выяснилось из определения Сызранского городского суда, на месте гостиницы должны были появиться два здания речного вокзала: литер А (административного назначения) и литер Б (для отдыха). Строительством занялась городская администрация. В 1994 году власти продали незаконченный объект некоему ЗАО, которое не стало достраивать здание. В результате сделок купли-продажи конечным владельцем этой недвижимости, по данным ИАС Seldon Basis, стал Арарат Назаретян. Недострой достался ему за 2,85 млн руб., но без разрешения на строительство. Представитель бизнесмена в суде предположил, что документ был выдан Фонду имущества и при оформлении договора купли-продажи муниципального имущества разрешение не передали новому собственнику. Соответственно, при последующих сделках объект передавался без разрешительной документации.



Это не помешало планам Назаретяна. Только вместо административного здания появилась гостиница, а по адресу литера Б — Aqua house "Парус". Администрация Сызрани считает объекты самовольной постройкой и отказывает в разрешении на ввод в эксплуатацию по следующим основаниям: не было разрешения на строительство, не установлена красная линия, земельный участок расположен в водоохраной зоне и прибрежной полосе Саратовского водохранилища. Однако бизнесмену в 2014–2015 году удалось оформить право собственности на гостиницу через суд.



Как сообщили Волга Ньюс в комитете по строительству и архитектуре администрации Сызрани, комитет разрешения на ввод этого объекта в эксплуатацию не выдавал.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, гостиничный бизнес в связи с пандемией рухнул более чем на 90%. "Бизнес восстанавливается, но очень медленно, в основном за счет внутреннего туризма. Говорить о хорошей доходности не приходится. Приобрести такой бизнес может только человек с достаточной суммой свободных средств, отчаянный, потому что неизвестно когда все это окупится, и с хорошим опытом, чтобы вернуть прежние обороты", — считает эксперт.