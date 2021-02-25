Глава региона принял участие в совещании судей Самарской области

В четверг, 25 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области, где были подведены итоги работы за прошлый год и обозначены ключевые задачи на год текущий.

Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов отметил, что прошедший год был непростым. Из-за пандемии коронавируса пришлось перестраивать работу и искать новые высокотехнологичные пути отправления правосудия, чтобы обеспечить защиту законных прав граждан.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех судей, которые в условиях ограничений оперативно перестроили свою работу, чтобы защитить свое и общественное здоровье.

"Благодаря вашей ответственности, профессионализму, добросовестному отношению к делу судопроизводство не замерло. И наши земляки, и жители других регионов продолжили в полной мере получать поддержку в защите их прав. Сегодня от работы судов, их взаимодействия во многом зависит эффективность и авторитет судебной системы, авторитет власти в целом, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия. Любой человек, обращаясь в суд, должен быть уверен, что его права, достоинство, собственность защищены законом. И на территории Самарской области это именно так", - подчеркнул губернатор.

В связи с действующими ограничениями в прошлом году суды активно развивали дистанционные формы взаимодействия. Так, в 2020 году областным судом было проведено 5739 заседаний с использованием системы ВКС, тогда как в 2019-м - 5486.

Жители региона в условиях ограничений также стали чаще использовать электронные системы для отправления документов в суд - как на электронную почту, так и через интернет-портал Государственной автоматизированной системы "Правосудие". Число таких обращений в областной суд по итогам прошлого года выросло на 72,5%. В прошлом году судьями региона было рассмотрено порядка одного миллиона дел, большая часть из которых - гражданские и административные. Особая нагрузка выпала на мировые суды - количество рассмотренных дел увеличилось почти в 1,5 раза.

"Пандемия стала проверкой на прочность и показала, насколько важно развитие методов электронного правосудия. В текущем году мы будем активно наращивать усилия по внедрению всех современных электронных сервисов", - отметил Вадим Кудинов. Это дает возможность совершенствовать судебную практику в современных условиях, с учетом нового законодательства.

Особое внимание в 2021 году Самарским областным судом будет по-прежнему уделено надлежащему отправлению правосудия, вынесению справедливых решений, а также соблюдению сроков рассмотрения дел, даже несмотря на нехватку численности сотрудников.