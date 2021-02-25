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Здравоохранение Общество

В Самарской области свыше 91 тыс. жителей сделали прививки от COVID-19

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области активно продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже привито более 91 тыс. человек, из них 21591 человек прошел оба этапа.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Желающие привиться могут сделать это не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни. Вакцинация проводится в 63 медицинских организациях региона. На их базе открыто 142 прививочных пункта. Один из них — в Самарской городской поликлинике № 3.

"Желающих привиться очень много: люди записываются как через нашу регистратуру, так и через портал Госуслуг. Недавно поступила очередная партия вакцины, и мы активно ее реализуем, заранее обзванивая пациентов. За один день прививаем от 50 до 100 человек", — отметила врач-инфекционист Оксана Удовенко.

Организацию процесса вакцинации жителей города в третьей поликлинике оценил и губернатор Дмитрий Азаров, пообщавшись с врачами и пациентами.

"Я пришел в поликлинику, где обслуживаюсь уже 5 лет, получить лекарства и решил записаться на вакцинацию. В регистратуре меня проконсультировали, я прошел все необходимые обследования, получил рекомендации врачей. После этого принял решение о вакцинации. Два дня назад меня по телефону предупредили и попросили прийти к назначенному времени", — рассказал пенсионер Владимир Грызунов губернатору.

Врачи поликлиники не просто делают прививки, но и отслеживают состояние пациентов после вакцинации. В некоторых случаях после прививки наблюдается небольшая температура и головная боль. На другие осложнения люди не жалуются. Глава региона поблагодарил медиков за такое бережное отношение к общественному здоровью и уровень организации процесса вакцинации.

В ближайшее время в Самарскую область поступит еще 9400 доз вакцины "ГамКовидВак". Они будут распределены по прививочным пунктам.

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