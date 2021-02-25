В Самарской области свыше 91 тыс. жителей сделали прививки от COVID-19

В Самарской области активно продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже привито более 91 тыс. человек, из них 21591 человек прошел оба этапа.

Желающие привиться могут сделать это не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни. Вакцинация проводится в 63 медицинских организациях региона. На их базе открыто 142 прививочных пункта. Один из них — в Самарской городской поликлинике № 3.

"Желающих привиться очень много: люди записываются как через нашу регистратуру, так и через портал Госуслуг. Недавно поступила очередная партия вакцины, и мы активно ее реализуем, заранее обзванивая пациентов. За один день прививаем от 50 до 100 человек", — отметила врач-инфекционист Оксана Удовенко.

Организацию процесса вакцинации жителей города в третьей поликлинике оценил и губернатор Дмитрий Азаров, пообщавшись с врачами и пациентами.

"Я пришел в поликлинику, где обслуживаюсь уже 5 лет, получить лекарства и решил записаться на вакцинацию. В регистратуре меня проконсультировали, я прошел все необходимые обследования, получил рекомендации врачей. После этого принял решение о вакцинации. Два дня назад меня по телефону предупредили и попросили прийти к назначенному времени", — рассказал пенсионер Владимир Грызунов губернатору.

Врачи поликлиники не просто делают прививки, но и отслеживают состояние пациентов после вакцинации. В некоторых случаях после прививки наблюдается небольшая температура и головная боль. На другие осложнения люди не жалуются. Глава региона поблагодарил медиков за такое бережное отношение к общественному здоровью и уровень организации процесса вакцинации.

В ближайшее время в Самарскую область поступит еще 9400 доз вакцины "ГамКовидВак". Они будут распределены по прививочным пунктам.