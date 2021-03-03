11-12 марта пройдет Международный экономический форум "СНГ–30"

В год 30-летия Содружества Независимых Государств ассоциация "Деловой центр экономического развития СНГ" при поддержке исполнительного комитета СНГ совместно с партнерами планирует проведение Международного экономического форума "СНГ–30".
Международный экономический форум государств — участников СНГ состоится 11–12 марта 2021 года и пройдет в двух форматах: очном и онлайн на платформе expocenter.digital.
Онлайн пройдут следующие мероприятия:
- Выставочный маркетплейс — электронная платформа с информацией о компаниях, товарах, регионах стран СНГ. Маркетплейс СНГ — ЭКСПО/CIS EXPO будет работать как каталог с видеотрансляцией и виртуальным присутствием экспонентов.
- Туристический ON-LINE конгресс-марафон "Стихии мира".
- Круглый стол на тему "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств — участников СНГ и пути их совместного решения".
- Сессия "Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности".
В очном и видеоформате можно будет увидеть пленарное заседание Международного экономического форума "СНГ–30". Адрес проведения заседания: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12, Конгресс-центр, подъезд 4.
Пленарное заседание пройдет 12 марта 2021 года совместно с очередным заседанием Экономического совета СНГ с участием вице-премьеров, министров стран Содружества, руководителей министерств экономического развития, финансов, интеграции, промышленности и торговли, представителей экспертного сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских структур и бизнеса.
Традиционно пленарное заседание ведет председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев.
Формат выставки позволит максимально удобно организовать коммуникацию между компаниями и включает в себя:
— выставочный маркетплейс онлайн (пример: expocenter.digital/#marketplace), для размещения на международных электронных торговых площадках, включая собственную площадку;
— INCOmarkt: (incomarkt.com), осуществляющий работу в течение года;
— 3d онлайн-выставочная площадь со стендами стран и ведущих отраслевых предприятий;
— визитница предприятий СНГ онлайн с возможностью мгновенного контакта.
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