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Здравоохранение Общество

Самарские ученые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном медуниверситете проходит вакцинация от COVID-19. Прививки делают студентам и профессорско-преподавательскому составу. В медицинском сообществе вакцине доверяют.

Чтобы пройти вакцинацию, сначала студент должен обратиться в регистратуру поликлиники и заполнить заявление, получить талон, а затем пройти в кабинет, где его осмотрит врач и подробно расспросит о состоянии его здоровья. Только после этого, если нет никаких противопоказаний, можно отправляться в процедурный кабинет.

"Я решила сделать прививку, потому что не хочу переболеть в тяжелой форме, — рассказала студентка пятого курса института клинической медицины Юлия Соловьева. — Если даже привитый человек заболеет, то COVID-19 будет протекать у него в легкой форме без тяжелых последствий. Вакцина уже прошла все значимые испытания, поэтому прививаться мне не страшно".

Как рассказал главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков, вакцинация проходит в специально подготовленных кабинетах на территории Клиник и здравпунктов.

"В основном мы ориентированы на студентов университета и профессорско-преподавательский состав, — говорит Николай Измалков. — Как правило, в одной точке прививается порядка 50 человек в день. К старту вакцинации мы готовились заранее: вакцины имеют определенные условия хранения. Поэтому мы специально приобрели морозильные установки, которые находятся и в аптеке, где основной склад вакцины, и в кабинетах".

Сегодня в регионе работают более 140 пунктов вакцинации. Привито уже более 106 тыс. человек, из них завершили вакцинацию порядка 46 тыс. жителей.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки на портале необходимо выбрать услугу "Запись на вакцинацию от COVID-19" (баннер на главной странице).

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию (по телефону 122 или на портале Госуслуг кнопка "Записаться в лист ожидания"), и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

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