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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области покупают SIM-карты с саморегистрацией во время похода за покупками

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области становится популярным новый вид сервиса - приобретение SIM-карт с саморегистрацией вместе с другими покупками. Теперь их можно купить в киосках "Город ру", сети "Напитки для души", магазинах "24 часа", крупных торговых центрах, автозаправках - всего почти в 400 торговых точках области.

Фото: pexels.com

Новый удобный формат приобретения SIM-карт становится для жителей региона более привычным и пополняется новыми партнерами: более сотни киосков "Город ру" в Тольятти, сеть "Напитки для души" в областной столице, Кинеле, п. Управленческий и селе Дубовый Умет, магазины "24 часа" Новокуйбышевска.

Также в списке новых точек продаж SIM-карт - автозаправочные станции сети "Роза мира" в поселках Безенчук, Новая Жизнь, селах Курумоч, Марьевка, Хворостянка и в пгт Мирный.

Самарцам или гостям города SIM-карту можно купить в торговом автомате на ж/д вокзале, в аэропорту или во время шопинга в торговых центрах "Космопорт" и "Мега".

Активация SIM с саморегистрацией проста: при помощи Личного кабинета МегаФона или сайта Госуслуги ее можно активировать примерно за 10 минут.

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