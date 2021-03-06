Аптеку в пос. Стройкерамика ограбил "человек из Кемерово"

В полицию Волжского района обратился охранник аптечной сети. Он сообщил, что неизвестный ограбил магазин и скрылся.

Ограбление произошло на ул. Академика Козлова в поселке Стройкерамика Волжского района. Мужчина зашел в аптеку и, несмотря на требования фармацевта прекратить противоправные деяния, похитил с открытой витрины лекарства и скрылся.

Во время сбора информации правоохранителям поступила ориентировка с фото и описанием примет злоумышленника, за два часа до этого совершившего грабеж. Задержанного, схожего по приметам с разыскиваемым, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец Кемеровской области.

В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи порядка изъяли у задержанного похищенные медикаменты. Мужчина сознался в противоправном деянии и пояснил, что приехал в Самарскую область устраиваться на работу, но совершил ограбление под влиянием пагубной привычки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сейчас задержанный заключен под стражу. Полиция устанавливает причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.