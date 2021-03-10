В "ОДК-Кузнецов" усовершенствовали конструкцию двигателя НК-12МП

Новая разработка конструкторов самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации "Ростех" позволила усовершенствовать конструкцию авиационного двигателя НК-12МП для стратегического бомбардировщика Ту-95. Улучшенная деталь позволит передавать больший крутящий момент без увеличения массы конструкции.

Улучшения параметров удалось добиться благодаря разработанной конструкторами ОКБ "ОДК-Кузнецов" полезной модели двойной сателлитной шестерни редуктора.

"Решение позволит уменьшить напряжение в ступице ведущей шестерни и повысить допустимую величину передаваемого крутящего момента, что положительно скажется на работе сателлитных шестерен без увеличения габаритов и, следовательно, без увеличения их массы и металлоемкости, что в конечном итоге снизит себестоимость обслуживания редуктора", - отметил автор патента, начальник бригады отдела серийного сопровождения и ремонта "ОДК-Кузнецов" Олег Сластилов.

Подготовка к производству новых шестерен ведется в центре специализации "Коробки приводов и агрегатов" ("Шестерни") "ОДК-Кузнецов", введенном в эксплуатацию в 2019 году после реконструкции. Здесь производятся детали с элементами зубчатого зацепления. Комплекс оснащен новейшим высокопроизводительным и высокоточным оборудованием, которое на 30% повысило эффективность данного типа производства и на 50% снизило производственный брак.