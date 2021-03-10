16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Тольятти нашла подрядчика, который построит дорогу в микрорайоне Калина Минтранс Московской области зачищает рынок такси от самарских фирм-однодневок Найден подрядчик, который отремонтирует дорогу в Алексеевском районе "Самара Арену" лишают системы контроля Определен подрядчик, который в 2021 г. отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 обнулила доступ к Clubhouse

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 сделала бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более чем 5 млн клиентов.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 дополнила безлимит на соцсети новым предложением - теперь оператор не учитывает трафик при доступе к приложению Clubhouse. Tele2 встроила бесплатную опцию в самые востребованные тарифы-конструкторы открытой линейки: "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Везде онлайн". Пока приложение доступно только пользователям смартфонов на базе iOS. По итогам февраля их доля в сети Tele2 по России составляет примерно 11%, в Москве этот показатель достигает 19%. Учитывая проникновение таких устройств и популярность указанных тарифов, безлимит на Clubhouse будет интересен значительной части абонентов Tele2.

Популярность приложения Clubhouse в России начала расти в конце января этого года. Оно стало аналогом подкаста в режиме реального времени или радиостанции с контентом по интересам и удобным поиском нужной конференции. В основе работы Clubhouse - коммуникации голосом, что отличает продукт от TikTok и Instagram, опирающихся на визуальную составляющую. С точки зрения оценки перспектив голосового общения можно прогнозировать сохранение устойчивого спроса на приложение. На протяжении всего предыдущего года Tele2 фиксировала рост голосового трафика и возрождение голосовых услуг на фоне ограничения живых контактов пользователями.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Мы полагаем, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан. Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей. Учитывая эти тренды, мы первыми на рынке обнулили доступ к востребованному сервису без ограничений по времени. Полагаем, что клиентам понравится возможность часами "пропадать" в комнатах Clubhouse и не задумываться о расходе трафика".

Пользователям большинства открытых для подключения тарифов Tele2 доступны и другие выгодные возможности. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, они включают защиту от нежелательных подписок, бесплатные звонки в сети Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги - бессрочный перенос пакетов интернет-трафика и минут, возможность делиться гигабайтами по всей стране и "SOS-пакет". Неизрасходованные пакеты услуг можно покупать или продавать на "Маркете Tele2".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4