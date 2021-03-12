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Экономика и бизнес

Страны СНГ будут вместе развивать цифровую экономику и электронную коммерцию

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Совместную программу сотрудничества по развитию цифровой экономики и онлайн-бизнеса обсудят на выставке СНГ ЭКСПО в рамках международного экономического форума государств - участников СНГ "СНГ - 30 лет" 11-12 марта в Москве. Цифровой трансформации посвятят отдельную панельную дискуссию с участием профильных министров стран и ведущих международных экспертов.

Панельная дискуссия "Цифровая трансформация и переход к "новой экономике". Опыт и перспективы сотрудничества стран СНГ" пройдет во второй день Международного экономического форума "СНГ - 30 лет". Участники обсудят, какие технологии, разработанные в странах СНГ, могут быть применены на территории Содружества, обменяются опытом интеграции различных цифровых сервисов и платформ в экономику, инфраструктуру и социальную сферу государств.

Среди других тем - "Граждане как основная группа пользователей цифровых сервисов государств: переход к проактивным моделям государственного управления", "Аспекты правового регулирования цифровой трансформации и развития технологий", "Обеспечение информационной безопасности стран Содружества СНГ". Также эксперты обсудят возможность создания единой платформы для размещения апробированных цифровых решений с возможностью их последующего внедрения на пространстве СНГ.

"Совместные действия стран СНГ по развитию цифровой экономики и электронной коммерции, внедрению технологий могут дать больший - синергетический - эффект. Важно не только обменяться опытом законодательного регулирования отдельных аспектов, но и рассмотреть возможности по созданию единого информационного пространства, продвижения технологий стран в других государствах. В связи с этим программа сотрудничества в развитии цифровой экономики должна стать важным итогом нашей работы", - сказал председатель Совета по развитию внешней торговли, сомодератор панельной дискуссии Максим Черешнев.

Среди приглашенных спикеров: президент Ассоциации экспорта технологического Суверенитета Андрей Безруков, председатель координационного совета Исполнительного комитета СНГ Анатолий Казаков, сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко, директор по развитию представительства криптобиржи Binance в России и СНГ Глеб Костарев, президент Ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров и другие.

Трансляция сессии будет доступна бесплатно на сайте выставки СНГ ЭКСПО. Отметим, на выставке работает виртуальный маркетплейс, на котором размещено более 100 экспонентов из 10 стран СНГ. Выставка будет активна на протяжении года. Команда планирует проводить на сайте регулярные мероприятия, которые помогут экспонентам найти своих потенциальных партнеров и заказчиков.

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