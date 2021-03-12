Самарцы стали чаще страховать гаджеты

Tele2 в Самарской области подводит итоги работы неоператорских сервисов в розничной сети. Если годом ранее наиболее востребованными среди посетителей салонов связи были платежи, пополнения счета и покупки в кредит, теперь самым популярным у самарцев стало страхование техники и смартфонов.

Посетителям розничной сети Tele2 помимо профильных товаров и услуг доступны и неоператорские сервисы. Самым востребованным из них в период с февраля 2020 по февраль 2021 года стало страхование. Оборот средств по этому направлению вырос в 1,2 раза, на его долю приходится 70% выручки в этом сегменте. 10% от приобретенных полисов предназначены для защиты жилья, жизни и компенсации соседям в случае аварийных ситуаций внутри квартиры. Остальные 90% покрывают риски, связанные со смартфонами и цифровой техникой.

В салонах Tele2 можно застраховать новые устройства и продлить срок гарантийного обслуживания в сертифицированных сервисных центрах региона. В зависимости от комплекса услуг полис также предусматривает выплату компенсации за механические повреждения, в случае кражи или попадания гаджета в воду. Одновременно с ростом спроса на страхование увеличился и средний чек на покупку смартфона. За прошедший год в Самарской области он вырос на 11%, таким образом, в среднем на покупку мобильного телефона самарцы тратят 15 тысяч рублей.

Второй по популярности услугой стала покупка смартфонов в кредит, на долю выручки по кредитованию приходится около 8%, это на 2% больше год к году. Также посетители розницы оформляют кредитные карты, карты рассрочки и пакеты для подключения к онлайн-кинотеатрам, на них приходится по 4% оборота средств.

Среди новых сервисов популярность у самарцев набирает программа Trade-In. С сентября в салонах связи Tele2 можно сдать старый смартфон и получить скидку до 70% на новый гаджет. По данным на февраль 2021, число жителей региона, воспользовавшихся предложением, выросло в четыре раза по сравнению с двумя первыми месяцами работы программы.

Сейчас в салонах связи доступны более 20 видов неоператорских услуг. Среди них также пополнение банковских карт, погашение кредитов, денежные переводы по России и за границу. В фирменной рознице оператора также можно настроить устройство с помощью сервисов Яндекс, установить антивирусную защиту устройства ESET, приобрести пакеты доступа к онлайн-кинотеатрам.