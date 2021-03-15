Руководитель ЗАГС Екатерина Мельник о работе в условиях пандемии

Руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник в интервью Волга Ньюс рассказала о работе по укреплению института семьи в регионе, поделилась мнением, чем отличается современный брак от союза 50-летней давности и сообщила, как ЗАГСы региона выстраивали работу в период пандемии.

— Как проходили церемонии росписи в условиях пандемии коронавируса? Как сами новобрачные реагировали на ограничения?

— Безусловно, весна 2020 года, — март, апрель, — была беспрецедентной. Регистрация заключения брака осуществлялась лишь в присутствии самих новобрачных, обязательным требованием были маски, перчатки.

Мы только учились жить в новых условиях. Но жизнь не остановилась, люди продолжали создавать семьи.

Сегодня государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке осуществляется в режиме действующих ограничений. Количество участников церемонии бракосочетания в каждом органе ЗАГС рассчитывается исходя из площади зала торжеств — четыре кв. м на человека. Но не более 10 человек.

Молодожены, кстати, с пониманием относились к информации об ограниченном количестве гостей, у нас не было конфликтных ситуаций.

Максимум, что могли позволить себе новобрачные, — маски в свадебной стилистике. Но это легкий юмор, ирония к ситуации и, вместе с тем, — уважение к происходящему торжеству.

— Отметили ли вы уменьшение количества свадеб в пик пандемии?

— Да. И более того, управление ЗАГС настоятельно рекомендовало переносить дату регистрации на более поздние периоды. Были соответствующие рекомендации со стороны Министерства юстиции РФ, которое регулирует сферу регистрации актов гражданского состояния. Роспотребнадзор также рекомендовал сократить взаимодействие с населением.

— Изменились ли как-то в прошлом году условия подачи заявлений в ЗАГС?

— Выросло число заявлений, поданных через портал Госуслуг. Так, если в 2019 году количество таких заявлений составляло 20,9% от общего числа, то в 2020 году цифра увеличилась почти в 2 раза.

У этого способа подачи несколько преимуществ. Во-первых, круглосуточная доступность портала. Во-вторых, экономия времени на походы в ЗАГС. Кроме того, онлайн-подача заявления позволяет выбрать любой орган ЗАГС, даже если жених с невестой находятся в другом регионе или в разных уголках страны. На Госуслугах можно выбрать удобные время и дату — не ранее, чем за месяц, и на 12 месяцев вперед, это тоже очень удобно. Важно и то, что при оплате госпошлины безналичным способом через сайт Госуслуги предоставляется льгота в размере 30%.

— Много было браков с иностранцами?

— Если в 2019 году количество записей актов о заключении брака с участием иностранцев составляло 5,4% от общего числа, то в 2020 году — лишь 4,3%, около 700 человек.

Характерно, что именно женихи обычно являются иностранными гражданами. Как правило, это все — студенты, которые учатся в Самарской области.

Чаще всего речь идет о гражданах стран СНГ. Кроме того, в брак вступили граждане Египта (шесть человек), Турции (четверо), Сербии (трое), Италии, США, Алжира, Латвии, КНР (по двое). Зарегистрировано по одному браку с гражданами Литвы, Израиля, Германии, Японии, Чехии, Ирака, Великобритании и Северной Ирландии, Боснии и Герцеговины, Нигерии.

— Какой процент несовершеннолетних сейчас вступает в законные отношения?

— Законодательство Самарской области позволяет в виде исключения вступать в брак лицам от 14 до 16 лет при наличии особых обстоятельств — беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни.

Количество несовершеннолетних граждан, вступивших в брак, составляет менее 1% (0,76%) от общего количества записей актов о заключении брака. Отмечу также, что доля несовершеннолетних матерей составляет менее 1% от общего количества записей актов о рождении за 2020 год и соответствует показателям 2019 года.

— Ведете ли статистику по самому популярному возрасту для вступления в брак?

— Чаще всего женщины вступают в брак в 23-24 года, мужчины в 24-25 лет. В 2020 году минимальный возраст лиц, вступающих в брак, составил 14 лет. Самым взрослым было более 80: жениху 88 лет, невесте 86 лет.

— Мода на браки в красивые даты по-прежнему существует?

— Да, мода остается, красивые даты просчитываются любителями нумерологии. В 2020 году особым спросом пользовались 2, 20 и 22 февраля, — в эти дни было зарегистрировано более 300 пар молодоженов. При этом 2 февраля был нерабочим днем для органов ЗАГС, но по просьбе желающих мы открыли Дворец бракосочетания в Самаре. В этот день зарегистрировали свой брак 25 пар.

Кроме того, всегда есть желающие создать семью в День России, это говорит о патриотизме молодоженов. Так, к 12 июня 2021 года мы специально откроем два Дворца бракосочетания — в Самаре и Тольятти. На данный момент уже подано 38 заявлений о заключении брака. Прием заявлений продолжается.

— А как же 14 февраля?

— 14 февраля в 2021 году выпало на воскресенье, и в ЗАГС даже спроса не было на эту дату. Если бы он был, мы объявили этот день рабочим. На 2021 год, к слову, уже есть несколько востребованных дат. Так, 21.08.2021 полностью расписано.

— Почему именно август?

— Лето — это всегда пора свадеб, а август особенно. 21.08.21 — "красивая" дата, тем более, это суббота.

— Чем, по вашему мнению, понятие "институт брака" в 20-х годах XXI века отличается от этого же понятия скажем 50-летней давности? (70-е гг. ХХ в)

— Менталитет меняется, 50 лет назад браки были более крепкими, а патриархальная норма — жить в одном браке — более устойчивой. Для нас пример — семьи, прожившие в браке по 50, 70 лет. О секретах семейного счастья они говорят открыто — это любовь, терпение, прощение и взаимопомощь.

Сегодня молодежь иначе смотрит на брак, поэтому мы сталкиваемся с большим, нежели полвека назад, числом заявлений о его расторжении. Но современная статистика не совсем корректна. Неверно соотносить количество разводов к числу зарегистрированных актов о заключении брака к конкретному году, поскольку расторгнуть союз граждане могут и через 5-10-15 лет с момента его заключения.

— В начале самоизоляции появилась шутка, что в 2021 году стоит ожидать всплеска рождаемости, поскольку многие самарцы перешли на "удаленку" и стали, так скажем, больше времени уделять семье. Есть ли статистика по новорожденным на начало 2021 года?

— Нынешний год только начался, но могу отметить, что за январь и февраль зарегистрировано почти 4000 новорожденных. За аналогичный период прошлого года — на 400 детей больше.

— Какое количество двойняшек и тройняшек родились в Самарской области в прошлом году?

— Зарегистрировано рождение 363 двоен — 170 в Самаре и 74 в Тольятти, а также шесть троен — четыре в Самаре, по одной в Тольятти и Чапаевске. Чаще всего женщины становятся матерями в возрасте 26-35 лет — 59% от общего количества записей актов о рождении за 2020 год. За прошлые годы данная возрастная группа также лидирует по количеству записей актов о рождении.

Парадокс в том, что, несмотря на рост числа рождений вторых и последующих детей в семьях, сейчас мы столкнулись с последствиями демографической ямы 1990-х годов. Это касается не только Самарской области, но и других регионов России. Сегодня женщины детородного возраста — это те, кто родились в 90-е годы, и их меньше, чем, например, в 80-е годы. Естественно, этот фактор влияет на снижение в целом количества рождений. Речь идет о так называемом демографическом провале.

Но даже при таких данных показателен рост количества записей актов о рождении третьих и последующих детей. Цифра 1,6% не большая, тем не менее это рост.

— А какие имена давали самарцы новорожденным в 2020 году? Назовете топ популярных и редких?

— Среди мальчиков пятерка самых распространенных имен выглядит так: Артем (598), Александр (575), Михаил (495), Максим (483), Роман (449). В десятку самых распространенных попали также Дмитрий (441), Матвей (420), Иван (418), Кирилл (376), Егор (349).

Девочек чаще всего называли София (512), Виктория (478), Мария (453), Анна (420), Полина (410). Кроме того, в топ-10 вошли имена Алиса (378), Ева (294), Анастасия (367), Варвара (353), Вероника (342).

Среди редких имен, которыми жители Самарской области нарекали в 2020 году детей, — Нестор, Ермак, Мирамир, Спиридон, Лучезар, Братислав, Силантий, Ассоль, Арсения, Владимира, Славяна, Марфа, Ефросинья, Волга, Кассиопея, Мия-Амалия. Так назвали по одному ребенку.

— Как в области организована работа по укреплению института семьи в Самарской области?

— Благодаря принятым и реализуемым мерам социальной поддержки мы отмечаем рост вторых и последующих детей. Это наглядный индикатор.

Так, в 2020 году количество записей актов о рождении вторых детей у матери превысило количество записей актов о рождении первых детей. Полагаем, что этому росту поспособствовали имеющиеся меры поддержки семей с детьми на федеральном и региональном уровнях. Мы также наблюдаем рост количества записей актов о рождении третьих и последующих детей. Он составил 1,6%.

Безусловно, большая доля реализуемых в этом направлении мероприятий приходится на министерство социально-демографического развития. Компетенция управления ЗАГС — популяризировать эти меры соцподдержки. Для этого мы совместно с профильным министерством и отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области проводим лекции "Государство для молодой семьи" для будущих молодоженов и молодых семей. Участники мероприятия получают исчерпывающую информацию о мерах социальной поддержки молодых семей, семей с детьми, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Вторая часть — это интерактив с психологом по вопросам психологии семьи и брака "Искусство жить вместе".