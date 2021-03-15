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Губернатор Власть и политика

Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. В режиме ВКС участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало строительство в регионе объектов соцсферы. В частности, планы по возведению нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы и нового хирургического корпуса Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой.

Напомним, ранее глава региона поручал профильному министру детально проработать с федеральными коллегами возможность опережающего финансирования этих объектов. Это даст возможность быстрее провести строительство и открыть корпуса для приема маленьких пациентов.

Сегодня министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил губернатору о том, что переговоры в Минздраве РФ увенчались успехом. Федеральные средства на строительство корпуса инфекционной больницы, которые были запланированы на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше — 147 млн рублей область получит уже в 2021 году и 466 млн рублей в 2022 году.

Строительство нового корпуса детской инфекционной больницы стартует уже в ближайшее время по поручению Дмитрия Азарова. Это будет четырехэтажное здание на 100 койкомест, оснащенное по самым современным стандартам лечения инфекционных заболеваний.

По второму объекту — новому онкогематологическому корпусу детской больницы имени Ивановой — уже получено положительное заключение на проектно-сметную документацию, ведутся переговоры с Министерством здравоохранения РФ о включении объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022–2024 годы. В новом корпусе медики смогут проводить сложные операции, в частности, по пересадке костного мозга.

"Прошу скоординировать усилия министерства строительства и министерства здравоохранения, — поручил Дмитрий Азаров. — Крайне важные объекты, их ждут люди. А значит — мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами".

В ходе совещания губернатор поручил министру образования и науки региона также рассмотреть возможность для ускорения строительства образовательных учреждений. 

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