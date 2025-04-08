Жителя Тольятти заставили продать долю в квартире, заселив туда маргиналов

Тольяттинские правоохранители задержали руководителей риелторского агентства по подозрению в принуждении к сделке (п. "в" ч. 2 ст. 179 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2024 г. бывший и действующий директора агентства заставили собственника доли в квартире продать недвижимость по минимальной стоимости. Для этого они заселили в квартиру людей, ведущих асоциальный и аморальный образ жизни.
Следственный отдел просит пострадавших от действий подозреваемых и всех, кто обладает сведениями о противоправных действиях работников агентства недвижимости, обратиться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы