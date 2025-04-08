Жителя Тольятти заставили продать долю в квартире, заселив туда маргиналов

Тольяттинские правоохранители задержали руководителей риелторского агентства по подозрению в принуждении к сделке (п. "в" ч. 2 ст. 179 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2024 г. бывший и действующий директора агентства заставили собственника доли в квартире продать недвижимость по минимальной стоимости. Для этого они заселили в квартиру людей, ведущих асоциальный и аморальный образ жизни.

Следственный отдел просит пострадавших от действий подозреваемых и всех, кто обладает сведениями о противоправных действиях работников агентства недвижимости, обратиться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.