В СОУНБ откроется выставка, посвященная Александру Невскому

В пятницу, 19 марта, в 13:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) откроется выставка "Золотая легенда средневековой Руси: Святой благоверный князь Александр Невский".

Экспозиция посвящена 800-летию со дня рождения Александра Ярославича Невского - великого русского князя, канонизированного православной церковью в лике святого.

Выставка, подготовленная сотрудниками отдела редких книг СОУНБ, познакомит с ранними свидетельствами жизни и деятельности Александра Невского, запечатленными в летописных сводах, а также в трудах Василия Татищева, Николая Карамзина, Василия Ключевского и других видных историков XIX столетия.

Можно будет увидеть факсимильные издания "Лицевого летописного свода" и "Жития Александра Невского" XVI века, куда вошли многокрасочные миниатюры, созданные неизвестными древнерусскими переписчиками и художниками; а также другие библиографические ценности, дающие представление о событиях времени правления великого князя.

В числе экспонатов - реплики доспехов XIII века, предоставленные музеем исторической реконструкции "Железный век" Самарской государственной областной академии Наяновой.