Кто помогает развиваться региональным производителям

Эксперты рассказали о том, как местные поставщики работают с федеральным ритейлом.

Региональных поставщиков становится больше

На рынке продовольствия последние годы отмечается явная положительная тенденция: на полках федеральных сетей становится больше товаров региональных поставщиков. Так, президент союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев отмечает, что многие местные производители товаров стремятся попасть в магазины крупных ритейлеров: "Для каждой отраслевой группы существуют свои нюансы. Однако поставщики понимают, что, приобретая стабильный канал сбыта, из-за больших объемов они могут варьировать цену в сторону понижения".

Х5 Retail Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в свою очередь на протяжении нескольких лет активно придерживается политики привлечения "местных" товаропроизводителей к числу своих партнеров. По словам Игоря Шехтермана, главного исполнительного директора компании, ритейлер стремится обеспечить максимальное количество продукции локальных поставщиков в каждом из своих регионов присутствия. Доля местных производителей в товарообороте торговых сетей ритейлера в отдельных субъектах доходит до 3%, а отечественная продукция в целом составляет около 90% от всех товаров.

"Мы стараемся выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями, — говорит Игорь Шехтерман. — Такое партнёрство предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям — большой выбор свежей продукции по доступным ценам. Партнеры компании показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции".

Так, в прошлом году к работе с X5 Retail Group присоединились 183 поставщика из Приволжского федерального округа, а это значит, что на полках магазинов стало больше продукции локальных производителей. Если зайти, например, в магазин "Пятерочка", то там обязательно найдутся товары местных предприятий. Особенно много молочной и, конечно, хлебобулочной продукции.

"Оборот компании увеличился"

Один из знакомых всем самарцам брендов, который является партнером X5, — торговая марка "У Палыча" (ООО "ПРОДМАРКЕТ"). Предприятие появилось в 1997 году. И тогда занималось производством пельменей ручной лепки. Сегодня "У Палыча" — это уже крупное предприятие, которое производит кондитерские и хлебобулочные изделия, манты, пельмени и другие полуфабрикаты, колбасы и сыры. Поставки осуществляются во все сети Х5: "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

"Мы работаем с X5, потому что считаем эту компанию одним из сильнейших ритейлеров на нашем рынке, — рассказала менеджер кондитерского направления по работе с федеральными сетями и ключевыми клиентами ТМ "У Палыча" Елена Мокеева. — Представители ритейлера всегда оказывают поддержку в вопросах развития и логистики. Например, это касается группы полуфабрикатов: поставка в магазины осуществляется через распределительный центр, а не в каждую точку отдельно. И это, конечно, облегчает работу.

За счет сотрудничества с Х5, безусловно, увеличился оборот компании. У нас достаточно широкий ассортимент реализуется в сетях ритейлера: различные полуфабрикаты и большая кондитерская группа, колбаса недавно появилась. Также мы поставляем в продажу бизнес-ланчи, салаты. Как только у нас появляется какая-то новинка, мы делаем предложение для Х5. И в случае утверждения ее реализации расширяется ассортимент поставляемой продукции, и оборот, соответственно, растет. Так, например, совместно с Х5 мы разработали специальную линейку тортов".

Фото: предоставлено ООО "Аймарс Медиа"

Во время введения ограничений из-за коронавируса преимущество работы с ритейлером ТМ "У Палыча" ощутила особенно. "В начале пандемии наше куличное производство удержалось на плаву именно благодаря Х5. Заявленные объёмы, конечно, немного снизились, но в целом продажи были неплохие. Таким образом, мы "отыграли" Пасху за счет сотрудничества с крупными сетями под руководством Х5", — отмечает Елена Мокеева.

Партнерство с федеральной сетью дает возможность локальным производителям развиваться, а покупателям — получать свежую и качественную продукцию. И последнему уделяется повышенное внимание. "У компании довольно высокие требования к качеству продукции. И это правильно. Продукция с низким качеством и слабым производством не может стать поставщиком такого крупного ритейлера", — говорит Елена Мокеева.

Лидеры по числу поставщиков

Лидерами среди регионов по числу новых местных поставщиков продукции Х5 в рамках Приволжского федерального округа стали Татарстан и Удмуртия — 26 и 23 соответственно. На третьем месте по приросту партнеров X5 — Башкортостан (здесь их стало на 21 больше). Из Самарской области пришли 13 новых товаропроизводителей.

Стоит отметить, что среди всех "новичков" в ПФО более 40 партнеров являются индивидуальными предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса. Для увеличения числа таких поставщиков Х5 проводит в регионах своего присутствия специальные торгово-закупочные сессии. А чтобы небольшим предприятиям было комфортнее работать с лидером отечественной розницы, внедрен упрощенный документооборот.